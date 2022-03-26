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Yerel Kayseri'de göçük! 2 işçi göçük altında
Yerel

Kayseri'de göçük! 2 işçi göçük altında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini ve iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:33:00 -
Kayseri'de göçük! 2 işçi göçük altında

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.

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