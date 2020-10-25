Kayseri'de geri manevra yapan babasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sürücünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Söbetaşı Çıkmaz Sokak'ta bulunan evinin önünden 38 AAB 460 plakalı otomobille geri manevra yapan İlhan B, aracın arkasında duran oğlu Can B'ye (8) çarptı.
Babanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Baba İlhan B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İlhan B'nin komşusu İsmet Uğur, yaptığı açıklamada, kaza sırasında evde olmadığını, duyduğunda çok üzüldüğünü belirtti.