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Eğitim Kayseri'de geç kalan adayları, KPSS'ye polis yetiştirdi
Eğitim

Kayseri'de geç kalan adayları, KPSS'ye polis yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:26:00 -
Kayseri'de geç kalan adayları, KPSS'ye polis yetiştirdi

Kayseri’de, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi. Her yıl aynı şekilde yaşananlar tekrar yaşandı

Kayseri'de KPSS'ye geç kalan adaylara polis ekipleri seferber oldu. Ekipler sınava yetişmeye çalışanları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçlardan inerek okullarına koşan adaylar, kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı.

 

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS'ye katılan gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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