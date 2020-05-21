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Kayseri'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 5 yaralı

Kayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:24:00 -
Kayseri'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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