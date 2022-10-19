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Yerel Kayseri'de feci kaza
Yerel

Kayseri'de feci kaza

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 03:46:00 -
Kayseri'de feci kaza

Kaza, akşam saatlerinde Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. R.Ç idaresindeki 50 DO 325 plakalı otomobil, M.Y yönetimindeki 38 HY 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 HY 589 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü M.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan S.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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