Hatay'da korkutan sel! Antakya-Reyhanlı yolu ulaşıma kapandı!

Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte ulaşıma kapanan Antakya-Reyhanlı yolu temizlik ve su tahliye işlemlerinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış gece saatlerinde kendisi göstermeye başlarken, sabah saatlerinde yollar göle döndü ve sel oluştu. Selle birlikte göle dönen Antakya - Reyhanlı yolu ulaşıma kapandı ve araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek temizlik ve su tahliye işlemleri başattı. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Suya gömülerek mahsur kalan araçlarsa kurtarıldı.

"İlk başlarda çok yağmur yağmıştı ve ondan dolayı araçlar geçemiyordu"

Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldığını ifade eden Gassal Ehsüvey, "Burası Narlıca Mahallesi Reyhanlı yolu üst geçidi, aşırı yağmurlardan dolayı yollar kapandı. Polis ekipleri bir süre yolu kapattı. İş makinelerinin çalışmasının ardından yolu açtılar. İlk başlarda çok yağmur yağmıştı ve ondan dolayı araçlar geçemiyordu. Şimdi yolu temizlediler ve eski haline döndü" ifadelerini kullandı.