Çiftçilerin hesaplarına ödenekler yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 19 milyar 538 milyon 43 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, planlı üretim desteği kapsamında 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 49 milyon 686 bin 547 lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Toplam destek tutarının 19 milyar 538 milyon 43 bin lira olduğu belirtilirken, ödemelerin TCKN ve VKN son hanelerine göre 10 Nisan 2026 saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacağı bildirildi.