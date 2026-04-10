SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı!

2026 yılı asgari ücretine ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken, İsa Karakaş’ın açıklamaları dikkat çekti.

Bu yıl için net 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, artan temel geçim giderleri nedeniyle yetersiz bulunurken tartışmalar sürüyor.

2026 döneminin ilk üç ayının geride kalmasıyla birlikte, asgari ücrete ara zam beklentisi tekrardan en çok konuşulan konular arasına girdi. Uzmanların açıklamaları bu ihtimali daha da artırırken, özellikle vatandaşlar Temmuz ayında olası bir düzenlemeyi yakından takip ediyor.

YENİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada mevcut asgari ücretin yaşam standartlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Karakaş’a göre, yasal tanım ve yaşam koşulları dikkate alındığında olması gereken asgari ücret 42 bin 585 TL seviyesinde olmalı.

Bu değerlendirme, mevcut ücret ile olması gereken rakam arasındaki farkı da gözler önüne serdi. Karakaş, aradaki farkın yaklaşık yüzde 51.7 oranında bir artışa işaret ettiğini belirterek, mevcut durumun çalışanlar açısından ciddi bir gelir kaybı oluşturduğunu ifade etti.

TEMMUZ AYINDA "ARA ZAM" YAPILMASI MÜMKÜN MÜ?

Asgari ücrete ara zam yapılması öngörüsü, Temmuz ayına yaklaşırken gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Karakaş, ara zam yapılması ile ilgili bir yasal engel olmadığını ifade ederek, " ihtiyaç duyulursa ara zam neden yapılmasın?" şeklinde konuştu.

Daha önceki yıllarda da benzer uygulamaların hayata geçirildiğini anımsatarak, enflasyon ve ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşın korunması niyetiyle ara zam seçeneğinin her an masada olduğu ifadelerini kullandı.

Bu durum, Temmuz ayında öngörülen bir asgari ücret artış ihtimalini güçlendirdi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA YENİK DÜŞÜYOR

Uzman konuşmasının devamında, 2026 yılının ilk aylarından itibaren asgari tutarın alım gücünü hissedilir şekilde azaldığını belirtti.

Karakaş, Asgari ücretin güncel %10'un üzerinde değer kaybına uğradığını belirterek, vatandaşın temel geçim giderlerini karşılamakta daha fazla zorlandığını vurguladı.