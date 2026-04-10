SON DAKİKA
Dünya Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı
Dünya

Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı

Lübnan Hizbullahı'nın misilleme amaçlı füze saldırıları, işgal altındaki Kuzey Filistin bölgelerini yeniden hedef aldı.

Lübnan Hizbullahı'nın misilleme amaçlı füze saldırıları, işgal altındaki Kuzey Filistin bölgelerini yeniden hedef aldı.

 

İŞGAL TOPRAKLARINDA SİREN VE PATLAMA SESLERİ!

Hizbullah'ın işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze atmasının ardından Hayfa, Akka ve işgal altındaki Kuzey Filistin'in geniş bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

Bu saldırının ardından işgal altındaki Hayfa'da patlama sesleri işitildi.

 

FÜZELER FIRLATILDI!

İbranice medya, Lübnan topraklarından işgal altındaki Kuzey Filistin'e doğru 4 füze atıldığını ve Hizbullah'a ait bazı füzelerin işgal altındaki Hayfa'daki bölgelere isabet ettiğini bildirdi.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamaya göre direniş, işgal altındaki Kuzey Filistin'de bulunan El-Malikiye adlı Yahudi yerleşimini üçüncü kez roket fırlattı.

 

ASKERİ ALTYAPI HEDEF ALINDI!

Lübnan Hizbullahı ayrıca, "Ma'alot Tarshiḥa" Yahudi yerleşimindeki Siyonist rejimin askeri altyapısını füze saldırısıyla hedef aldı.

Miskaf Am yerleşiminin üçüncü kez Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu.

Hizbullah, Reşaf yerleşiminde bir adet D9 tipi İsrail askeri dozerini güdümlü füzeyle hedef aldı.

"Şama" yerleşimindeki Siyonist asker topluluğu havan saldırısıyla hedef alındı. Ayrıca, Reşaf yerleşiminde konuşlu Siyonist askerlerin bulunduğu nokta Lübnan Hizbullahı tarafından roketlerle hedef alındı.

1
Cengiz selçuk

Hizbullah İsrail ı yıkacak.

lübnan yıkıldı gitti emin olun

size bu tarihi veriyoum bugünü unutmayın israil lübanı isgal edecek 2 milyona yakın irana destek olan şiiler ürdüne suriyey sıgınacak yazın bir kenara<<lübanda mezhep catısmaalrı 1970lerde gibi yeniden baslayacak yorum yapnalar az okusun <<<Lübnan, resmi olarak tanınan 18 farklı dini mezhebe (Sünni, Şii, Dürzi, Maruni, Rum Ortodoks vb.) ev sahipliği yapan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Ülke nüfusu kabaca %60-70 Müslüman (Şii-Sünni ağırlıklı) ve %30-35 Hristiyan (Maruni ağırlıklı) olarak ikiye bölünmüştür. Siyasi sistem, cumhurbaşkanının Maruni, başbakanın Sünni ve meclis başkanının Şii olması şartına dayalı bir konfederalizmdir.
+90 (553) 313 94 23