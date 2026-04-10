Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı
Lübnan Hizbullahı'nın misilleme amaçlı füze saldırıları, işgal altındaki Kuzey Filistin bölgelerini yeniden hedef aldı.
İŞGAL TOPRAKLARINDA SİREN VE PATLAMA SESLERİ!
Hizbullah'ın işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze atmasının ardından Hayfa, Akka ve işgal altındaki Kuzey Filistin'in geniş bölgelerinde siren sesleri duyuldu.
Bu saldırının ardından işgal altındaki Hayfa'da patlama sesleri işitildi.
FÜZELER FIRLATILDI!
İbranice medya, Lübnan topraklarından işgal altındaki Kuzey Filistin'e doğru 4 füze atıldığını ve Hizbullah'a ait bazı füzelerin işgal altındaki Hayfa'daki bölgelere isabet ettiğini bildirdi.
Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamaya göre direniş, işgal altındaki Kuzey Filistin'de bulunan El-Malikiye adlı Yahudi yerleşimini üçüncü kez roket fırlattı.
ASKERİ ALTYAPI HEDEF ALINDI!
Lübnan Hizbullahı ayrıca, "Ma'alot Tarshiḥa" Yahudi yerleşimindeki Siyonist rejimin askeri altyapısını füze saldırısıyla hedef aldı.
Miskaf Am yerleşiminin üçüncü kez Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu.
Hizbullah, Reşaf yerleşiminde bir adet D9 tipi İsrail askeri dozerini güdümlü füzeyle hedef aldı.
"Şama" yerleşimindeki Siyonist asker topluluğu havan saldırısıyla hedef alındı. Ayrıca, Reşaf yerleşiminde konuşlu Siyonist askerlerin bulunduğu nokta Lübnan Hizbullahı tarafından roketlerle hedef alındı.
