Suudi Arabistan'da enerji tesislerine ağır darbe: Petrol akışı kesildi!

Suudi Arabistan'da enerji tesislerine ağır darbe: Petrol akışı kesildi!

Suudi Arabistan, stratejik enerji tesislerini hedef alan saldırılar sonrası üretim ve sevkiyatta büyük kayıplar yaşandığını duyurdu. Doğu-Batı petrol boru hattı ve kritik rafinerilerin vurulmasıyla günlük yüz binlerce varillik arz kaybı oluşurken, küresel enerji piyasalarında alarm zilleri çalmaya başladı.

Resmi haber ajansı SPA’nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre; Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Bölgesi'ndeki hayati altyapılar sistematik operasyonların hedefi oldu. Saldırılarda sanayi güvenliği personelinden 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Operasyonel süreçlerin durdurulması, sadece petrol üretimini değil; gaz taşımacılığı, petrokimya ve elektrik sektörünü de doğrudan vurdu.

Rakamlarla enerji kaybı

Saldırıların ekonomik ve operasyonel bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor:

  • 700 Bin Varil: Doğu-Batı petrol boru hattındaki pompa istasyonunun hasar görmesi sonucu yaşanan günlük akış kaybı.
  • 600 Bin Varil: Münife ve Hurays üretim tesislerinin hedef alınmasıyla toplam üretim kapasitesinde meydana gelen günlük azalma.
  • İhracat Darbesi: SAMREF, SATORP ve Riyad rafinerilerindeki hasar nedeniyle rafine ürünlerin küresel piyasalara arzı sekteye uğradı.
  • Gaz Tedariki: Cuayma bölgesindeki yangınlar, LPG ve doğal gaz sıvıları ihracatını olumsuz etkiledi.

Küresel piyasalar için büyük risk

Yetkililer, Doğu-Batı hattının küresel piyasalara petrol arzı için en önemli güzergahlardan biri olduğunu hatırlatarak kritik bir uyarıda bulundu. Operasyonların devam etmesi halinde tedarik açığının büyüyeceği, petrol piyasalarındaki dalgalanmaların artacağı ve dünya ekonomisinin bu arz güvenliği krizinden ciddi yaralar alabileceği vurgulandı.

Küresel ölçekteki acil durum stoklarının azalması, toparlanma sürecini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Ali dmr

Abd uşağı lukla selman neden topraklarını kafire yahudiye kullandırttım müslüman kanı döktun sen hangi milletsin abdyi dpyurmak sanamı kaldı
