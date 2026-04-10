Stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenme kadınlarda hormonal denge için büyük bir soruna...

Torlak, stres ve yaşam tarzı alışkanlıklarının adet döngüsünü doğrudan etkileyebileceğini vurgulayarak, modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk ve kötü beslenmenin kadınlık hormonlarını bozduğunu anlattı. Hormonal sistemdeki en küçük değişimin bile birçok belirtiyle kendini gösterebileceğini aktaran Torlak, "Adet düzeninde bozulma, enerji düşüklüğü, kilo kontrolünde zorlanma ve ruh hali değişimleri hormonal dengenin bozulduğuna işaret edebilir. Yoğun yaşam temposu, uykusuzluk, dengesiz beslenme ve bazı sağlık problemleri bu süreci tetikleyebilir. Stres vücutta kortizol hormonunu artırıyor. Kısa süreli kortizol yükselmesi ciddi sorunlara yol açmayabilir. Ancak kronik stres durumunda artan kortizol seviyesi yumurtlama döngüsünü baskılar ve adet düzensizliğine neden olur. Aynı zamanda gebelik planlayan kadınlar için de bu süreç zorlaşabilir." ifadelerini kullandı.