Sağlık
Stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenme kadınlarda hormonal denge için büyük bir soruna...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenme kadınlarda hormonal denge için büyük bir soruna...

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak çok net konuştu.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenmenin kadınlarda hormonal dengeyi olumsuz etkileyerek adet döngüsünde bozulmalara neden olabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hormonal sistemdeki küçük değişiklikler bile kadın vücudunda zincirleme etkilere yol açarken, adet düzensizliği çoğu zaman bu dengenin ilk işaretlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ebru Sinem Torlak, hormonal dengenin son derece hassas olduğunu belirtti.

Torlak, stres ve yaşam tarzı alışkanlıklarının adet döngüsünü doğrudan etkileyebileceğini vurgulayarak, modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk ve kötü beslenmenin kadınlık hormonlarını bozduğunu anlattı. Hormonal sistemdeki en küçük değişimin bile birçok belirtiyle kendini gösterebileceğini aktaran Torlak, "Adet düzeninde bozulma, enerji düşüklüğü, kilo kontrolünde zorlanma ve ruh hali değişimleri hormonal dengenin bozulduğuna işaret edebilir. Yoğun yaşam temposu, uykusuzluk, dengesiz beslenme ve bazı sağlık problemleri bu süreci tetikleyebilir. Stres vücutta kortizol hormonunu artırıyor. Kısa süreli kortizol yükselmesi ciddi sorunlara yol açmayabilir. Ancak kronik stres durumunda artan kortizol seviyesi yumurtlama döngüsünü baskılar ve adet düzensizliğine neden olur. Aynı zamanda gebelik planlayan kadınlar için de bu süreç zorlaşabilir." ifadelerini kullandı.

Torlak, kadınların hormon dengesinin dış etkenlerden kolaylıkla etkilendiğine dikkati çekerek, düzensiz ve kalitesiz uyku, yoğun iş temposu, aşırı şeker, kafein tüketimi, sigara ve alkol kullanımıyla çevresel kimyasal maruziyetlerin en sık karşılaştıkları faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Bazı durumlarda medikal tedaviye gerek kalmadan düzenin sağlanabildiğini belirten Torlak, "Günlük yaşamda yapılacak küçük düzenlemeler bile birçok kadında adet döngüsünün yeniden doğal ritmine dönmesini sağlayabilir. Gece uykusu, hormonların ve vücudun kendini yenilemesi için kritik bir dönemdir." değerlendirmesini yaptı.

Torlak, uzun süreli stres ve yoğun temponun adet döngüsünü otomatik olarak aksattığını aktararak, şu önerilerde bulundu: "Düzenli uyku, dengeli beslenme, günlük hareket, stresle baş etme yöntemleri ve yıllık kontroller hormon sağlığını korumanın temel basamaklarıdır. Vücudun verdiği küçük sinyalleri fark etmek ve zamanında değerlendirmek birçok sorunun önüne geçebilir. Herhangi bir değişiklik hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak en güvenli yaklaşımdır."

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23