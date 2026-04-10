Şok gelişme ortaya çıktı! Resmen hazine buldu Galatasaray...
Eintracht Frankfurt'tan ayrılmayı düşünen Can Uzun, Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın genç 10 numara için ciddi bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un başına getirilmişti. Ve milli futbolcu Can Uzun'la arası pek iyi değil... Riera kısa süre önce, Can'la ilgili, "Topla ne kadar iyi olursanız olun... Eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim" demişti.
Albert Riera bu sözlerle sınırlı kalmadı. Ayrıca, "Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak" ifadelerini de kullanmıştı. Yani ikili arasında bariz bir gerginlik söz konusu...
Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Can için 40 milyon euro civarındaki teklifleri kabul edebileceğini yazmıştı. Galatasaray'ın konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Hatta çok ciddi bir bütçe ayırdıkları konuşuluyor.
Eğer Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki 10 numarayı bitirebilirse, yabancı kontenjanında da daha fazla hareket etme imkanını bulacak. Önümüzdeki süreçte konuyla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23