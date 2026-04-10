İnegöl girişinde neşeli anlar! Kamyonet camından sarkan köpek görenleri gülümsetti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kırık camından kafasını çıkaran köpek, yoldan geçen sürücülere eğlenceli anlar yaşattı.

İlginç anlar, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde kayda alındı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin arka camının kırık olduğu görüldü. Camdan başını dışarı çıkaran köpek, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Köpeğin rahat tavırları ve etrafı meraklı gözlerle izlemesi görenleri gülümsetti.

O anları fark eden vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, camın köpek tarafından mı yoksa araç sahibinin dikkatsizliği sonucu mu kırıldığı merak konusu oldu.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köpeğin keyifli halleri günün en ilginç görüntülerinden biri olarak kayıtlara geçti.