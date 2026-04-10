İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu? Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi' SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı! CHP’de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı’ndan BBP’ye Sürpriz Ziyaret! CHP’de "Koltuk Değişti, Zihniyet Değişmedi" Kavgası: Özdemir ve Altaylı Birbirine Girdi! 'Netanyahu hapse girebilir!' Suudi Arabistan'da enerji tesislerine ağır darbe: Petrol akışı kesildi!
PFDK'dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
PFDK'dan 9 Süper Lig kulübüne dev ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig ekibi olan 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 4 milyon 160 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 280 bin, Galatasaray'a 1 milyon 240 bin, Kasımpaşa'ya 400 bin, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor'a 220'şer bin, Kayserispor'a 160 bin ve Eyüpspor'a 63 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin para cezasına çarptırdı.

Kurul, başkan Adalı ile aynı sebepten PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza vermezken, siyah-beyazlı futbolcular Emmanuel Agbadou'ya aynı nedenden dolayı oy çokluğuyla 1 milyon, Vaclav Cerny'e ise 500 bin lira para cezası verdi.

 

Disiplin kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya 2 maçtan men cezası verirken, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından "müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden" ve "rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı bordo-mavili futbolcu Boran Başkan'a 120 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

 

Trendyol 1. Lig'deki cezalar

Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Erzurumspor FK'ye 558 bin, Sarıyer'e 500 bin, Sakaryaspor'a 370 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 230 bin, Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor Futbol Kulübü ve Sivasspor'a 110'ar bin lira para cezası verdi.

PFDK ayrıca Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Manisa FK futbolcusu Bobby Adekanye'nin "rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi" nedeniyle 2 maç men, "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle ise 40 bin; Adana Demirsporlu oyuncu Yücel Gürol'a "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı"ndan dolayı 3 maç men ve 24 bin lira para cezası uyguladı.

Bolusporlu oyuncu Dean Lico'ya da Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası verildi.

PFDK’dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK’dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

Spor

PFDK’dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

PFDK'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza
PFDK'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

Spor

PFDK'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza
PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza

Spor

PFDK’dan Süper Lig ekibine ceza

PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza
PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza

Spor

PFDK'dan Bursaspor'a ağır ceza

