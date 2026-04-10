CHP’de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı’ndan BBP’ye Sürpriz Ziyaret!

Görevi devraldığından bu yana CHP çatısı altında hizmet veren Özer Kasap’ın, sağ siyasetin önemli isimlerinden Mustafa Destici ile gerçekleştirdiği samimi görüşme, "parti değişikliği" iddialarını ayyuka çıkardı.

Kulisler Bu Görüşmeyi Konuşuyor: İstifa mı Geliyor?

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasap, Destici’ye nazik kabulleri ve samimi sohbeti için teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Ancak bu "samimi" tablo, CHP kanadında soru işaretlerine neden oldu.

"Nezaket" mi Yoksa "Hazırlık" mı?

Siyasi kulislerde, Kasap’ın BBP saflarına geçmek için zemin yokladığı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle CHP içindeki yönetimsel tartışmalar ve ideolojik kopuşlar devam ederken, bir belediye başkanının farklı bir partinin lideriyle bu denli yakın temas kurması "yeni bir yol ayrımı" olarak yorumlandı.

Kasap Cephesi Sessizliğini Koruyor

Hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarına karşı Özer Kasap cephesinden henüz resmi bir yalanlama gelmemesi dikkat çekti. Beypazarı’nda siyasetin ateşini yükselten bu hamlenin, önümüzdeki günlerde resmi bir ayrılığa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. CHP’de daha önce de yaşanan benzer kopuşların bir yenisinin Beypazarı’nda yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.