  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Danimarka’dan dikkat çeken çıkış! Trump Grönland’dan vazgeçmiyor Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay! CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü Bir savaştan daha ateşkes kararı çıktı Hamaney'den Trump'ı zıplatacak açıklama Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor ABD Başkanı Trump'tan İran'a ateşkes tehdidi Şengül Karslı’dan TBMM’de tarihi çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırdı! "Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"
Gündem

CHP’de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı’ndan BBP’ye Sürpriz Ziyaret!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı'ndan BBP'ye Sürpriz Ziyaret!

CHP’li Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap’ın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etmesi siyaset kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara yerel siyasetinde yankı uyandıran bu görüşme, "CHP’li başkan saf mı değiştiriyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Görevi devraldığından bu yana CHP çatısı altında hizmet veren Özer Kasap’ın, sağ siyasetin önemli isimlerinden Mustafa Destici ile gerçekleştirdiği samimi görüşme, "parti değişikliği" iddialarını ayyuka çıkardı.

Kulisler Bu Görüşmeyi Konuşuyor: İstifa mı Geliyor?

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasap, Destici’ye nazik kabulleri ve samimi sohbeti için teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Ancak bu "samimi" tablo, CHP kanadında soru işaretlerine neden oldu.

"Nezaket" mi Yoksa "Hazırlık" mı?

Siyasi kulislerde, Kasap’ın BBP saflarına geçmek için zemin yokladığı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle CHP içindeki yönetimsel tartışmalar ve ideolojik kopuşlar devam ederken, bir belediye başkanının farklı bir partinin lideriyle bu denli yakın temas kurması "yeni bir yol ayrımı" olarak yorumlandı.

Kasap Cephesi Sessizliğini Koruyor

Hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarına karşı Özer Kasap cephesinden henüz resmi bir yalanlama gelmemesi dikkat çekti. Beypazarı’nda siyasetin ateşini yükselten bu hamlenin, önümüzdeki günlerde resmi bir ayrılığa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. CHP’de daha önce de yaşanan benzer kopuşların bir yenisinin Beypazarı’nda yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23