Afyonkarahisar’a Müjde: Ücretsiz Tüp Bebek Merkezi Hizmet Veriyor

Sağlık alanında aile odaklı politikalarını güçlendiren Sağlık Bakanlığı, ücretsiz tüp bebek hizmetiyle umut olmak isteyen çiftlere destek olmaya devam ediyor. Özellikle “Aile Yılı” kapsamında daha da önem kazanan bu hizmet hem doğurganlık oranlarının artırılmasını hem de sağlıklı nesillerin yetişmesini hedefliyor. Bakanlık, titizlikle yürüttüğü çalışmalarla her aşamada bilimsel ve etik standartları gözetirken, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmeyi ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, büyük çabalarla Afyonkarahisar’a kazandırılan Tüp Bebek Merkezi’nin hasta kabullerinin başladığını ve devam ettiğini duyurdu.