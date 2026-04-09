Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu

Belçika’nın resmi haber ajansı Belga'da yer alan habere göre gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına sadece 3 bin başvuru yapıldı. Adaylar temel zeka testi, fiziki yeterlilik değerlendirmesi ve teknik testlerden oluşan bir eleme sürecinden geçecek. Bu aşamanın ardından 500 aday, ordu bünyesinde yedek asker olarak eğitim alma hakkı kazanacak.

Başvuranların yaklaşık yüzde 20’sini kadınlar oluşturdu. İlk grubun eğitime ağustos ayında başlaması planlanırken katılımcıların büyük bölümünün kara kuvvetlerinde görev alacağı belirtiliyor.

Program kapsamında katılımcılara harita okuma, temel taktikler ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilecek.

SAVUNMA BAKANI SAYIYI SEVİNDİRİCİ BULDU

Belçika ordusu tarafından ilk kez düzenlenen gönüllü askerliğe ilişkin açıklamada, Savunma Bakanı Theo Francken’in, başvuru sayısından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu rakamlar, gençlerin, jeopolitik düzeyde oyun oynama döneminin sona erdiğinin farkında olduğunu açıkça gösteriyor" değerlendirmesine yer verildi.

Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askerliğe başvurma çağrısında bulunmuştu. Zorunlu askerlik uygulamasının 1994'te askıya alındığı Belçika’da, ordu tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı bir yapıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda orduya katılım, maaşlı profesyonel askerlik veya yedek askerlik sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

Haberi sosyal medyada yorumlayan Türk kullanıcılar bu sayının 12 milyon nüfuslu bir ülkeye oranla çok düşük olduğunun altını çizerek böyle bir çağrının Türkiye’de yapılsa kilometrelerce vatansever kuyruğu oluşacağına dikkati çekti.