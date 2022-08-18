Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve bilimsel danışman Prof. Dr. Nilay Çorağan, temizlik çalışmaları yapılan vadide incelemelerde bulundu.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında hem doğal oluşumların hem de kaya oymaların bulunduğunu söyledi.

Vadi boyunca karşılıklı kaya oymaların varlığına dikkati çeken ve bölgenin turizme kazandırılacağını dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Burası hem vadinin oluşum şekliyle hem de kaya oyma yapılarıyla görülmesi gereken bir yer. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle bir ay önce çalışmalara başladık. Saray manastırı olarak bilinen bu yapıda Kayseri Müzemiz tarafından Prof. Dr. Nilay Çorağan'ın bilimsel danışmanlığında temizlik çalışmaları sürüyor, yakın zamanda bitecek. Burada projeler de oluşturduk. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle burası yakın zamanda çok farklı yer olacak."

Kaymakam Altıntaş ise bölgenin binlerce yıllık yerleşime sahip olduğunu ve henüz keşfedilmediğine değinerek, "En büyük amacımız buralara yapılan yatırımın tekrar geri dönüşünün sağlanması." dedi.

Prof. Dr. Nilay Çorağan da vadideki Bizans kaya yerleşimi hakkında birkaç makalenin dışında çok fazla bilgi olmadığını belirtti.

Bölgede 2002'den 2009 yılına kadar yüzey araştırmaları yaptığını anlatan Çorağan, şunları kaydetti:

"Bu vadi antik adıyla Kyzistra olarak geçiyor. Bir kilometre uzunluğunda. Bu yerleşimde 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar iskan söz konusu. Şu an önünde bulunduğumuz yapı, yerleşkenin doğusunda bulunan idari bir yapı. 'Saray manastırı' olarak da geçiyor. İdari bir yapı, yani yerleşkeyi yöneten rahiplerin, din adamlarının bulunduğu bir yapı. Bu yapı aynı zamanda yerleşkenin tarımsal faaliyetini de bir şekilde yönetmiş. Vadinin özellikle güney tarafında çiftçilerin konutları, ahırları, özel şapelleri var. Çok itinalı yapılmış özel konutlar görebiliyoruz."

Çorağan, vadide varlıklı kişilerin yaşadığına işaret ederek, "Önemli kiliseler var. Bunlardan biri vadinin güneydoğu ucunda. Bu yapı duvar resimleriyle belli ki Konstantinopolis'ten yani başkentten ressamların buraya getirildiğini göstermekte. Soğanlı Vadisi ile bu vadiyi kardeş görüyorum çünkü bir sanatçı alışverişi söz konusu. Duvar resimleri açısından da benzerlik söz konusu. Bizans döneminde ticari, sivil yapılarıyla orijinalliğini korumuş önemli bir kaya yerleşkesi." ifadelerini kullandı.