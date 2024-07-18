Kayseri'de ekmek teknesi yakılan Suriyeli adama büyük jest!

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde olayda, ırkçı vandalların saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Suriyeli bir amcanın, tek geçim kaynağı olan motosikleti ateşe verilmişti. İyilik Bulaşıcıdır Hareketi ve Kayseri İHH'nın ortak çalışmasıyla mağdur amcaya büyük bir sürpriz yapıldı. Yeni bir motosiklet satın alınarak kendisine teslim edildi.

Kayseri’de geçtiğimiz haftalarda ırkçı vandalların ayaklanarak Suriyeli mültecilere saldırmışlardı. Olaydan sonra ise Suriyeli bir amcanın ferdadı kulaklarda kalmıştı. Arabası yanan bir Suriyeli, “Bu arabayı almak için ömrümü harcadım. Yaktılar şimdi. Tek suçumuz Suriyeli olmak” notuyla bir paylaşımda bulundu. O video sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İyilik Bulaşıcıdır Hareketi ve İHH'dan araç hediye edildi

İyilik Bulaşıcıdır Hareketi ve Kayseri İHH'nın ortak çalışmasıyla mağdur amcaya büyük bir sürpriz yapıldı. Yeni bir motosiklet satın alınarak kendisine teslim edildi.