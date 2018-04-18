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Kayseri’de ekmeğe zam geldi

Kayseri’de bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:54
Kayseri’de ekmeğe zam geldi

Kayseri Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“18.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere kül 700 undan pişmişi 250 gram somun ekmek 1 lira 10 kuruş, pişmişi 200 gram somun ekmek 90 kuruş, özel amaçlı undan pişmişi 200 gram pide 1 TL, pişmişi 400 gram, çifte pide 2 TL, pişmişi 135 gram pide sandviç dürüm ekmeği 70 kuruş, pişmişi 250 gram lavaş dürüm ekmeği 1 lira 25 kuruş. pişmişi 250 gram tam buğday ekmeği 1 lira 50 kuruş, pişmişi 250 gram kepek ekmek 1 lira 50 kuruş, pişmişi 250 gram mısır ekmeği 1 lira 50 kuruş olarak satılacaktır. 220 gram hamurdan kıymalı ve peynirli ise 1 lira 49 kuruştan yapılacaktır.”

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:54
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