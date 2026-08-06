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Yerel Kayseri’de dereye düşen 13 yaşındaki Ela, hayatını kaybetti
Yerel

Kayseri’de dereye düşen 13 yaşındaki Ela, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kayseri’de dereye düşen 13 yaşındaki Ela, hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek düştüğü derede yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedenine yaklaşık üç saat süren aramaların ardından 4 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kapuzbaşı Şelaleleri’nin bulunduğu bölgede meydana geldi. Ailesiyle birlikte Adana’dan piknik yapmak için bölgeye gelen Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek dereye düştü.

Akıntıya kapılan Ela, kısa süre içinde gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Adana’dan, Kapuzbaşı Şelalelerine gelen Ela Nur Çenge, dengesini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Çenge, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Çenge’nin cansız bedeni, 3 saat sonra suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Çenge’nin cenazesi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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