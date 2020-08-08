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Aktüel

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli daha serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:36:02 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli daha serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu zanlıdan 3'ü daha serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlıdan adliyeye sevk edilen 3'ünün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece salıverildi.

Kayseri'de 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Suriye ve Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken 3'ü ise adliyeye sevk edilmişti.

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