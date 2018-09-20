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Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama

Kayseri'de katil sürüsü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde 'Sincar askeri emiri' olan Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu tutuklandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:07
Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın sözde 'Sincar askeri emiri' ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Iraklı Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:07
  1. Kayseri
  2. DEAŞ
  3. DEAŞ operasyonu
  4. tutuklama

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