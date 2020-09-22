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Aktüel Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:59:52 -
Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Melikgazi Şehir Mezarlığı arkasındaki çöp toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

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