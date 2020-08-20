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Aktüel Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:11:18 -
Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 5 itfaiye aracı,1 su tankı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.


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