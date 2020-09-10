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Aktüel Kayseri'de Cihannüma Derneği'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

Kayseri'de Cihannüma Derneği'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:30:44 -
Kayseri'de Cihannüma Derneği'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

KAYSERİ (AA) - Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanlığınca, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, adliye önünde bir araya gelen doktor, avukat, öğretmen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mütercimler'in, katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Dernek gönüllüsü imam hatip lisesi mezunu 37 kişinin ayrı ayrı hazırladığı şikayet dilekçeleri, Cumhuriyet Savcılığına verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cihannüma Derneği İl Başkanı Fevzi Konaç, imam hatip okulu mezunlarıyla ilgili vicdana ve insafa sığmayan bir genelleştirme yaparak, haddini aşan ithamlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Erol Mütercimler’in tahkir edici, aşağılayıcı sözlerinin bu okul mezunlarına karşı kin ve düşmanlık oluşturan ifadelerinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Konaç, şunları kaydetti:

"Kimsenin, halkın gönlünden kopan sevgisi ile yapılmış ve sahiplenilmiş, Türkiye'nin gururu okulları ve mezunlarını kötülemesine, haksızlık ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Elbette her kurumun içinden iyiler ve kötüler çıkabilir. Bunun bilincindeyiz. Makul her eleştirinin eğitimdeki eksiklerin giderilmesi anlamında katkı sağlayacak bir değer olduğuna inanıyoruz. Ancak ifade ediliş şekli gereği Erol Mütercimler'in bir genelleme yaparak bu okullardan 'Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız çıkıyor' ifadelerini kullanması, eleştirinin çok ötesinde bir yaklaşımla ağır hakaret içeren sözleri ile suç işlediği kanaatindeyiz."

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