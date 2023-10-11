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Yerel Kayseri'de büyük fabrika yangını: Ekipler alevleri söndürmek için çalışıyor
Yerel

Kayseri'de büyük fabrika yangını: Ekipler alevleri söndürmek için çalışıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-11 06:58:00 - 2023-10-11 06:58:18

Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, sevk edilen onlarca itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin arasından yükselen dumanlarda gökyüzünü kapladı.

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