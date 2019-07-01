Kayseri'de bir apartmanın kazan dairesinde yangın Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde 4 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tedbir amacıyla bina tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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