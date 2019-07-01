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Kayseri'de bir apartmanın kazan dairesinde yangın

Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Kayseri'de bir apartmanın kazan dairesinde yangın

Kayseri'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde 4 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tedbir amacıyla bina tahliye edildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
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  6. Irak uyruklu
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