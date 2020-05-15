  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:00:01 -
Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kayseri'deki baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi için su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan yavrularından 44 bini Yamula, Sarımsaklı, Bahçelik, Bayramhacı ve Gümüşören baraj göllerine bırakıldı.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli, balıkçılar ve bölgedeki vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında, kentteki Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 125 balıkçı ile vatandaşın avcılık yaparak ekonomiye yaklaşık 1,2 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı