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Kayseri’de baldızını öldürüp mağaraya gömdü! Detaylar dehşete düşürdü…

2006 yılında 16 yaşındayken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın, eniştesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

29 Haziran 2018 Cuma 14:55
Kayseri’de baldızını öldürüp mağaraya gömdü! Detaylar dehşete düşürdü…

17 Eylül 2006 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan F.K.’nin ailesi, kayıp müracaatında bulundu. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen F.K.’nin izine rastlanılmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekipler kuruldu.

"FAİLİ MEÇHULLERİ AYDINLATAN DEDEKTİFLER 150 KİŞİNİN İFADESİNİ ALDI"

Daha önce çok sayıda faili meçhul dosyayı aydınlatan ve konusunda uzman olan dedektifler tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurdu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu ekipler, F.K.’nin son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba Beldesi’nde bulunan amcasının oğlu A.K.’nin evine gittiği ve eniştesi U.Ç.’nin (40) kendisini aldığını belirledi. U.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ENİŞTE, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

U.Ç. ifadesinde F.K.’yi boğarak öldürdüğünü ve Yuvalı köyü Çatalada mevkiinde bulunan mağaraya gömdüğünü itiraf etti. U.Ç.’nin ifadelerinin ardından harekete geçen ekipler, eski yerleşim yeri olan ve irili ufaklı yaklaşık bin adet mağara bulunan bölgeyi iş makinesi yardımıyla didik didik aradı.

CESEDİN VAHŞİ HAYVANLAR TARAFINDAN YENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan aramalarda F.K.’nin cesedine rastlanamazken, cesedin vahşi hayvanlar tarafından yendiği tahmin ediliyor. Cinayet şüphelisi U.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:55
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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