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Spor Kayseri'de "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlenecek
Spor

Kayseri'de "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlenecek

İstanbul, Kayseri ve Bursa'dan 41 sporcunun katılacağı yarışlara yeni tip koronavirüs nedeniyle seyirci alınmayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:05:22 -
Kayseri'de "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ,Türkiye Binicilik Federasyonu, Kayseri Atlı Spor Kulübü ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından Talas Belediyesinin desteği ile düzenlenen yarışmalar, 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışmalara İstanbul, Bursa ve Kayseri'den 41 sporcu katılacak.

Akçakaya Model Uçak Pisti'nden başlayacak yarışmalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları 10-120 kilometre arasında değişen farklı parkurlarda gerçekleştirilecek.

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