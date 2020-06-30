Kayseri'de ambulans helikopter 2 hasta için havalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde 2 hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Yahyalı'da kalp yetmezliği bulunan Ömer Yağar (42), Yahyalı Devlet Hastanesine; Sarız'da ise bilinç bulanıklığı yaşayan Ali Dirik (82) ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yağar ve Dirik, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle ayrı ayrı sevk edildikleri Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.