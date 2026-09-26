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Yerel Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
Yerel

Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir ikamette ağabey ile kardeşi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir ikamette ağabey ile kardeşi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı ağabey ve kardeşini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından evde ve evin bahçesinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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