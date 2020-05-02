Kayseri'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara aromatik bitki sürprizi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, aromatik bitkilerin yer aldığı sepet dağıtıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan minik saksılara dikilmiş fesleğen, biberiye, kekik, nane, şeker otu, mercanköşk ve adaçayı gibi tıbbi aromatik kokulu bitkilerin bulunduğu sepetlerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, evde kalan yaşlılara uğraş kazandırmak amacıyla 5 bin bitki sepeti dağıttıklarını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda başarılı çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Evde kalan vatandaşlarımızın can sıkıntılarını gidermek ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 30 bin kitap dağıtımı, gezi otobüsüyle moral geceleri gibi etkinliklere imza attık. Şimdi de uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı birazcık da olsa toprakla, ekim dikim işiyle meşgul edelim istedik. Bu minik saksılardaki aromatik bitkileri şimdilik mutfaklarında, balkonlarında büyütsünler, onlara bir uğraş olsun. Günü geldiğinde de bağlarına bahçelerine dikerler inşallah."



