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Gündem Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası
Gündem

Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında ayrı ayrı yargılanan 5 sanık, 2 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:29:00 -
Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Z.T, G.B, K.Y. ve O.A. ile avukatları hazır bulunurken, sanık M.F. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık emekli polis Z.T, örgütün kullandığı kodlamada "EA" koduyla yer aldığı iddiasını reddederek, beraatini istedi.

Eski askeri öğrenci sanık O.A. ise örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan görüştüğü iddiasını kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

G.B. ve K.Y. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattı. Pişman olduklarını kaydeden 2 sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Z.T. O.A. ve M.F'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, M.F. hakkında yakalama kararına hükmetti.

Etkin pişmanlıkları kabul edilen sanıklar G.B. ve K.Y'ye de aynı suçtan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

 

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Yorumlar

dürüst

FIRINDAN BİR EKMEK ÇALANA BİLE BUNDAN AĞIR CEZA VERENLER İHANETE BU CEZA ALLAHA REVA MI,VİCDANA SIĞARMI. 
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