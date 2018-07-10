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Kayseri'de 4 FETÖ'cüye hapis cezası!

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, aralarında 2 tane eski polisin de bulunduğu 4 tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:01
Kayseri'de 4 FETÖ'cüye hapis cezası!

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuksuz sanıklardan emekli polis Veysel S, meslekten ihraç polis memuru Selim A. ile işsiz Feyza E. ve Meryem T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Meryem T., "5 yaşında bir çocuğum var. Yargılama sonrası vereceğiniz kararda bunu da dikkate almanızı istiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Emekli polis memuru Veysel S.'nin yargılandığı davada ise 1 tanık dinlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden Veysel S. beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu, emekli polis Veysel S.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, meslekten ihraç polis memuru Selim A. ile Feyza E. ve Meryem T.'ye de aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:01
  1. Kayseri
  2. FETÖ üyesi
  3. Hapis

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