  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin "fon bankası" göreve! Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan" yenilgisi kesinleşti

Bakan Hulusi Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" mesajı

Peskov duyurdu: Barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettik

Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması! Tarih verildi

Yalancıların kuyruğuna takıldı böyle oldu! Babacan'dan bir tokat da Davutoğlu'nun elemanına

‘En geniş kesime’ gözü kapalı oy veririz!’ Erkan Baş’ın da oyu Erdoğan’a

Türkiye'nin varlığı böyle battı! İrancı Şii lider: 'Irak'taki Türk varlığı ABD'den daha tehlikeli'

"Cephe devletine dönüştüler" deyip duyurdu! Bayraktar TB2 ve F-35'leri filoya kattılar

Cihat Yaycı Paşa ‘sözün bittiği yerdeyiz’ diyerek uyardı! FETÖ ile mücadele böyle olmaz!

İBB'den insanları küçük düşüren reklam
Yerel Kayseri’de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı
Yerel

Kayseri’de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 31 araca 56 bin 388 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 20:50:00 -
Kayseri’de 31 araca 56 bin TL ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ülke genelinde de eş zamanlı olarak motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Kent genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamalarda 95 adet motosikletin, 460 adet aracın, 13 adet traktörün, 107 adet servis aracının ve 863 sahsın sorgusu yapıldı.

Ayrıca 1 adet güveni kötüye kullanma yoluyla çalıntı motosiklet, 2 aranan şahıs ve 5 adet araç trafikten men edilirken, 31 araca da 56 bin 388 TL para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay