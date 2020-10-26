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Aktüel Kayseri'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:45:48 -
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz sanıklar stajyer avukat F.K. ve eski astsubay Ö.K. ile avukatları hazır bulundu.

İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddederek terör örgütüyle hiçbir bağlarının olmadığını öne süren sanıklar beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.K. ve Ö.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren heyet, istinaf sürecini de göz önünde bulundurarak mevcut durumlarının devamına hükmetti.


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