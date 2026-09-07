Kayseri Yahyalı'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yangının hiçbir can ve mal kaybı olmadan kontrol altına alındığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin yeniden yükselmesi riskine karşı ekiplerin soğutma ve önlem çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Öztürk, "Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Böyle bir yangını gönül hiçbir zaman arzu etmezdi. Jandarmamız yangının sebebini araştıracak ama Yahyalı Belediyemizin ve Feke Belediyemizin ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri ve birçok ekibimiz burada. Ben hepsinin alnından öpüyorum. Gönülden çalışarak, kontrol altına aldılar" dedi.

Öztürk, "Asıl konu yangının başka bir bölgeye sıçramaması. Buna yönelikte soğutma çalışmaları devam ediyor. Burhaniye Mahallemize geçmiş olsun. Hiçbir can ve mal kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili bilgi veren Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ise "Şu anda ekiplerimizin tamamı yangın bölgesinde. 350'ye yakın ekip organize olmuş halde. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ancak ekiplerimiz bölgede teyakkuzda" dedi.

Alanı yukarıdan aşağıya gezdiklerini belirten Özen, "Ekipler de gerekli incelemeleri yapmış. Sorun olmadığını bize bildirdiler" diye konuştu.