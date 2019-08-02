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Kayseri Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü:- "Terörle mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir"

02 Ağustos 2019 Cuma 10:48
Kayseri Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünce, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda sözde "Barış Bildirisi" olarak bilinen bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın derin üzüntü verdiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin birincil görevinin milletin menfaatlerini gözetmek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar başta şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları olmak üzere canları pahasına hain terör örgütleri ile mücadele eden tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Hain terör örgütlerine karşı herhangi bir eleştiride bulunmaksızın terörle mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir. Kayseri Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:48
  1. açıklama
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi
  4. Kayseri Üniversitesi
  5. tepki

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