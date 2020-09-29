Kayseri Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı.

Senatonun bildirisinde, Ermenistan'ın ağır silahlarla kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimleri ile askerlerine saldırmakla tehlikeli bir provokasyona giriştiği ve bölgede barış ve istikrarın tesisine gölge düşürdüğü belirtildi.



Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına yaptığı soykırım ve işkencenin, halen hafızalarda olduğu vurgulanan bildiride, "Yukarı Karabağ'ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ermenistan'ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Senatonun bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan'ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir. Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer bugün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya'da yeni bir kaos çıkarma çabası içeriyorsa da bu kaostan nemalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan'ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz."