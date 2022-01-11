Kayseri Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 11.01.2022 tarihi itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana Mahallesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ

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