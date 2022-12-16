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Ekonomi Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolar için öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:47:00 -
Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitenin açık bulunan birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacak.

Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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