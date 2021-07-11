Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci Alacak
Kayseri Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacak.
Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmekte.
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