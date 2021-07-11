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Ekonomi Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci Alacak
Ekonomi

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci Alacak

Kayseri Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:16:00 -
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Öğrenci Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacak.

Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ


 

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