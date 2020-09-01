Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış'tan tarıma destek çağrısı:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 büyüyen tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bağlamış, yeni tip koronavirüs nedeniyle salgın önlemlerinin üst seviyede alındığı yılın ikinci çeyreğini gösteren gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerinin, tarımın önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti.

Yılın ilk üç ayında yüzde 4,4 büyüme gösteren ekonominin, ikinci üç ayda yüzde 9,9 küçüldüğünü kaydeden Bağlamış, ekonominin yüzde 70'e yakınını oluşturan hizmet sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 25 küçüldüğünü, ağırlığı yüzde 20 civarında olan sanayinin yüzde 16,5 küçüldüğünü, "zor dönemlerin sektörü" tarımın ise bu dönem yüzde 4 büyüdüğünü vurguladı.

Geçmişte yaşanan küçülme dönemlerinde de tarım sektörünün büyüyerek, küçülmeyi frenlediğine işaret eden Bağlamış, tarımın yüzde 4’lük büyüme ile daralan ekonominin küçülme oranını tek hanede tuttuğuna dikkati çekti.

Salgının etkili olduğu ikinci üç aylık dönemde, ekonomide küçülme olmasına rağmen üreticinin üretimden vazgeçmediğini aktaran Bağlamış, "Üreticilerimiz yine ciddi sorumluluklar ve riskler alarak üretime devam etmiştir. Bu zor dönemde elini taşın altına koyan, üretimden asla vazgeçmeyen üreticilerimize bir kez daha minnettarız." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde tarımın yüzde 4,6 büyüdüğünü anımsatan Bağlamış, geçen yıla oranla kan kaybeden tarımın doğru ve zamanında desteklemelerle ayakta tutulması gerektiğini belirtti.

Son dönemde kredi yükünü artırmak zorunda kalan tarım sektörünün, özellikle sanayiye girdi sağladığı ürünlerde ciddi zararlara uğrayabileceği uyarısında bulunan Bağlamış, şu tavsiyelerde bulundu:



"Tarımsal üretimin devam ettirilebilmesi için acilen alınması gereken önlemler olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 2020 yılı destekleme ödemelerinin tamamı acilen yapılmalı, ilave destekler sağlanmalıdır. Tarım sektörüne sıfır reel faizli ve kolay erişilebilir kredi imkanı tanınmalıdır. Sektörün tüm tedarik ihtiyaçları sübvanse edilmelidir. SGK, Bağ-Kur ve vergi gibi kamuya yapılan ödemeler 2021 yılı sonuna kadar ertelenmelidir. Tarımsal ihracatın artırılması için ise hava yolu kargo ücretleri ucuzlatılmalıdır."