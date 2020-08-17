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Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı 89,60 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:17:02 -
Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:


Ürün

 Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,70 1,73
Arpa Kg 1,321,34
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 25,00 33,00
Sucuk
 Kg49,5065,00
Pastırma (takım)
 Kg89,6091,80
Pastırma (karaparça)
 Kg 86,40
91,80
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