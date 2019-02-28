0553 313 94 23

Kayseri Şeker’de ’Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi’ veriliyor

Kayseri Şeker personellerine TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi veriliyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Kayseri Şeker’de ’Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi’ veriliyor

Kayseri Şeker personellerine TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi veriliyor.


Kayseri Şeker, Kalite Yönetimi Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğütarafından ortaklaşa düzenlenen ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası Toplantı Salonunda verilen eğitim seminerlerine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar katıldı. Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına yönelik Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Farkındalık eğitim seminerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; bilgi güvenliği, kurumun en değerli varlığı olan bilginin kaybolmasını, zarara uğramasını, yok olmasını, yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek olduğuna dikkat çekti. Başkan Akay; "Kurumlar için çok değerli ve korunması gereken bir varlık olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve erişilebilir olması kurumların hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;


"Bilgi kadar bilginin kaynakları da önemlidir. İnsanlığın yaratılışından beri toplanan bilgiler,icat ve keşifler yaparak artmaktadır. Bu artan bilgi, berberinde bilgi güvenliğini de getirmektedir. Elde edilen bilgilerin gelecek kuşaklara doğru ve güvenilir olarak aktarılabilmesi için bilgi güvenliği çok önemlidir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Kaya: "İş gücü piyasasında 28 milyon aktif çalışan var’’
    1. İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Kaya:..
    2. Bakan Selçuk okul yaptıran..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat..
    4. Mardin merkezli 18 ilde FETÖ..
    5. Korkmaz: “Ankaragücü maçından..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    7. Rusya'dan Pakistan-Hindistan krizi..
    8. Türkiye turizmi, yabancı genç..
    9. KTO Meclisinde istihdam seferberliği..
    10. "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni..
    11. Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü
    12. Başkan Adayı Arıkan: "Toplumumuzda..
    13. Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ..
    14. Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve..
    15. Fatih Erbakan'dan 28 Şubat mesajı
    16. Kayseri Şeker, pancar çiftçisine gübre..
    17. FETÖ’nün örgüt evlerinde sahte..
    18. Güneydoğu’da 28 şubat açıklaması
    19. Arızalanan teknede mahsur kalan..
    20. Turizmciler turist açısından 2019’un..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."