O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Emre Belözoğlu o gün, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz. Fenerbahçe'de kulübü yönetenler o göreve sizi layık görür. Onlar bir tavır gösterirler, size inandıklarını hissettirirler... O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır" ifadelerini kullanmıştı.