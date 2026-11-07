  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Buyur buradan yak! Özgür Özel: Fatma Betül'ü ziyaret etmek istiyoruz Teklif TBMM’ye sunuldu: Bu mesleklerde çalışanlara yeşil pasaport Dağlardan toplanan dağ çileği: Bağışıklığı destekliyor, cilde iyi geliyor! Rengi şaşırttı O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede Emir Sarıgül’den Özgür Özel ile ilgili bomba itiraf: Verilen paraların akıbetini en iyi o bilir Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor! Tüm taraftarlar merakla bekliyor geleceğini: Rashica bir şekilde yollanacak: Sudan ucuz Mahinur Özdemir Göktaş: 81 İlde Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi Arıyoruz
Spor
5
Yeniakit Publisher
O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Emre Belözoğlu ile yepyeni bir maceraya başlıyor Fenerbahçe...

1
#1
Foto - O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Emre Belözoğlu, 2-2 biten Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından, "Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe talip olunmaz" demişti. İşte bu cümle, onu diğer adayların önüne geçirdi.

#2
Foto - O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılmasından sonra birçok aday gündeme gelmişti. Bir dönem kulüpte forma giyen teknik adamlar ise bu göreve talip olduklarını dile getirmişti. Bir kişi hariç: Emre Belözoğlu... Fotospor'a göre; 46 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından söyledikleri, camiada memnuniyetle karşılandı.

#3
Foto - O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Emre Belözoğlu o gün, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz. Fenerbahçe'de kulübü yönetenler o göreve sizi layık görür. Onlar bir tavır gösterirler, size inandıklarını hissettirirler... O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'

Günün sonunda tıpkı Emre Belözoğlu'nun söylediği gibi kendisini bu göreve layık gördüler. Genç çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. 46 yaşındaki teknik adam, adı geçen birçok hoca gibi, "Göreve talibim" demedi. Bu süreçte olaya farklı açıdan baktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gabar’da petrol üretimi şahlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan müjdeler peş peşe geldi!
Gündem

Gabar’da petrol üretimi şahlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan müjdeler peş peşe geldi!

Gabar Dağı’nda yürütülen devasa arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin tarihi gelişmeleri duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardı..
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çı..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi…
Gündem

Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi…

İstanbul’da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23