O detay dikkat çekti: Belözoğlu'nu diğerlerinden bu ifade ayırdı: 'Talip olunmaz!'
Emre Belözoğlu ile yepyeni bir maceraya başlıyor Fenerbahçe...
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Emre Belözoğlu ile yepyeni bir maceraya başlıyor Fenerbahçe...
Emre Belözoğlu, 2-2 biten Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından, "Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe talip olunmaz" demişti. İşte bu cümle, onu diğer adayların önüne geçirdi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılmasından sonra birçok aday gündeme gelmişti. Bir dönem kulüpte forma giyen teknik adamlar ise bu göreve talip olduklarını dile getirmişti. Bir kişi hariç: Emre Belözoğlu... Fotospor'a göre; 46 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından söyledikleri, camiada memnuniyetle karşılandı.
Emre Belözoğlu o gün, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz. Fenerbahçe'de kulübü yönetenler o göreve sizi layık görür. Onlar bir tavır gösterirler, size inandıklarını hissettirirler... O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır" ifadelerini kullanmıştı.
Günün sonunda tıpkı Emre Belözoğlu'nun söylediği gibi kendisini bu göreve layık gördüler. Genç çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. 46 yaşındaki teknik adam, adı geçen birçok hoca gibi, "Göreve talibim" demedi. Bu süreçte olaya farklı açıdan baktı.
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