Kayseri Şehir Hastanesi’nde kimsesiz hastalara taşıma hizmeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün kentte görülmeye başlamasıyla birlikte, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yürütülen sağlık hizmetlerinin yanında, personel ve hastaların ulaşım ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan hastalardan kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyacı olanların hastane ambulans ve hizmet araçlarıyla evlerine ve kaldıkları yerlere ulaşımları sağlanarak, hasta memnuniyeti artırıldı. Bu süreçte, hastanede sunulan taşıma hizmetleriyle hiçbir personelin ve hastanın mağduriyetine sebebiyet verilmedi. Konuyla iligili bir açıklama yapan, Kayseri Şehir Hastanesi Destek Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yavuz Bekdemir; "112 ve evde sağlık hizmetleri kapsamında hastanemize getirilen hastalarımıza özellikle bu pandemi sürecinde, evlerine veya kaldıkları yerlere dönmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde, hastanemize gelen hastalar geri dönüşleri konusunda ailelerinden gerekli yardımları alamayınca biz devreye girdik. Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler ve başhekimimizin kararları doğrultusunda, tedavileri hastanemizde tamamlanmış, fakat yanında kimsesi olmayan, pandemi sürecinden dolayı ailesi evinde izole olduğu için dışarıya çıkamayan, hastalarımızın hastanemiz ambulanslarıyla evlerine naklini sağlıyoruz. Şuanki hastamızın da ailesi covid-19 virüsü nedeniyle evlerinde 14 günlük izolasyon sürelerini tamamlıyorlar. Bundan dolayı da hastalarını almaya gelemediler. O nedenle bizde hastamızı evine götürerek, ailesine kavuşmasına vesile oluyoruz. Bu konuda hastalarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu noktada desteklerini bizden esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüze ve Başhekimimize teşekkür ederim" dedi.

Hasta Nebibe Kaplan (40) ise; "Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimine, çalışanlarına hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Şuanda tedavi sürecim bitti, bütün ailem evde izolasyon sürecini tamamlamak zorunda olduğu için beni almaya gelemiyorlar. Bu nedenle Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi evime gitmemi de sağlıyorlar, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.