Kayseri Sarıoğlan'da deprem!
Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre, Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 23.11 olarak açıklanırken derinliği 6.59 km olarak kaydedildi.
Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre, Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 23.11 olarak açıklanırken derinliği 6.59 km olarak kaydedildi.
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