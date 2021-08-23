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Gündem Kayseri Sarıoğlan'da deprem!
Gündem

Kayseri Sarıoğlan'da deprem!

Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:41:00 - 2021-08-23 23:44:14
Kayseri Sarıoğlan'da deprem!

AFAD'da yer alan bilgilere göre, Kayseri Sarıoğlan'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 23.11 olarak açıklanırken derinliği 6.59 km olarak kaydedildi.

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